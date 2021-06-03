Открытие Дней Республики Коми в Санкт-Петербурге





Выстрелом из артиллерийского орудия Петропавловской крепости Владимир Уйба дал старт Дням Республики Коми в Санкт-Петербурге.

2 июня, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга был отслужен молебен в честь столетия Республики Коми, после чего состоялась церемония полуденного выстрела с Нарышкина Бастиона Петропавловской крепости.

Выстрел произвели глава республики Владимир Уйба и председатель Госсовета региона Сергей Усачёв. После знаменательного залпа делегации Коми вручили подарочную гильзу.

«Мы только завершили Дни Республики Коми в Москве, а сегодня начинаем этот проект в Санкт-Петербурге, — отметил Владимир Уйба. – Нам важно показать республику на российском уровне, в столицах. У нас замечательные люди, уникальные традиции. Мы постарались привезти в Санкт-Петербург, как и в Москву, всё самое интересное и с удовольствием им поделимся. Думаю, что те, кто хоть немного знал Республику Коми, теперь её обязательно полюбят!»

В торжественных мероприятиях также приняли участие председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, директор Санкт-Петербургского дома национальностей Валерий Николаев, представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе России Валерий Козлов, члены Правительства Республики Коми, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, представители коми землячеств, представители регионов России.

Масштабный проект «Дни Республики Коми», посвященный празднованию 100-летия северного региона, проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня.

https://rkomi.ru/news/937