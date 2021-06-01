Опрос Народного фронта: Лишь 16,8% жертв финансовых мошенников удалось вернуть деньги

Проект Народного фронта «За права заемщиков» в апреле и мае провел опрос граждан России по теме мошенничества в финансовой сфере. В опросе участвовали 4690 респондентов, из них завершили анкетирование 3780 (80,6%) граждан. Граждане, попавшиеся на уловку мошенников, чаще всего (в 76,5% случаев) безвозвратно теряют свои средства. Только 16,8% респондентов удалось полностью вернуть деньги, а 6,7% – смогли получить обратно лишь часть похищенного.

Наиболее частой причиной невозврата денежных средств является то, что мошенников не удалось поймать (43,5%). Отсутствие имущества у мошенников гораздо реже (5,6%) обуславливает невозможность возврата имущества.

Данные опроса демонстрируют, что мошенническая активность стала довольно обыденным явлением в жизни россиян. Основным каналом воздействия преступников является телефон. Почти 88% опрошенных ответили, что получали звонки от мошенников. Еще 30,4% указали на мошеннические SMS-сообщения, а 27% – на электронные письма. Среди прочих каналов (7,1%) наиболее часто встречаются социальные сети и мессенджеры.

Наиболее распространенной легендой преступников, указываемой респондентами, был звонок из «службы безопасности банка». Об этом рассказали 68,8% опрошенных. Также распространенной уловкой является псевдоинвестиционное предложение, которое фактически представляет собой финансовую пирамиду. С ним сталкивались 27,5% респондентов. Каждый пятый (20,1%) опрошенный упомянул предложения о содействии в получении помощи от государства.

Среди значимых легенд, прошедших пятипроцентный барьер, респонденты указали предложения исправить или удалить кредитную историю (9,5%) и ложные уведомления о госпитализации или аресте близких (5,6%). В прочих вариантах (23,5%) довольно часто упоминаются предложения забрать выигрыш или получить наследство.

Возникшая вокруг роста курса Bitcoin и других криптовалют информационная повестка тоже активно используется мошенниками. Почти четверть (24,3%) опрошенных сталкивались с предложениями инвестиций в криптовалюты или в бинарные опционы.

Развитие финансового сектора России сделало кредиты весьма распространенным явлением среди граждан. Свыше половины опрошенных (57,1%) указали, что пользуются заемными средствами. Столь масштабный рынок, связанный с личными финансами, закономерно привлекает внимание преступников. Четверть опрошенных (25,1%) отметили, что сталкивались с кредитным мошенничеством. Самой распространенной сферой противоправных действий стало потребительское кредитование, где отмечают более половины (51,7%) случаев. Также респонденты сталкивались с мошенничеством в области микрокредитов (16,8%), жилищного кредитования (10,5%) и автокредитования (6,3%).

Весьма распространенным явлением является мошенничество с использованием пластиковых карт. Более половины опрошенных отметили, что стакивались с таким видом мошенничества. Из них лично – 23,8%, ближайшие родственники оказывались в такой ситуации у 27% опрошенных.

Меры социальной поддержки граждан, пострадавших от пандемии COVID-19, привлекли внимание мошенников, но не пользуются у них высокой популярностью. Из 35,2% получивших пособие респондентов только 5,3% стакивались с мошенничеством в этой сфере. Некоторым опрошенным (3,2%) предлагали незаконное начисление пособий, а у других респондентов (2,1%) – пытались его списать.

Поскольку интернет давно и прочно вошел в повседневную жизнь россиян, мошенники активно используют его для хищения средств. Почти 70% опрошенных встречали сайты, которые вызывали у них подозрение. Однако лишь 10,1% респондентов отметили, что преступники смогли обмануть их.

Обращения в полицию по факту мошенничества являются довольно редкой практикой среди россиян. Так поступили только 12,2% опрошенных. Чаще всего граждане не пишут заявления в правоохранительные органы, когда попытка мошенничества не увенчалась успехом (69%). Также причинами пассивности россиян являются незначительная сумма потери (6,6%), нежелание или боязнь связываться с полицией (6,9%). В свободных ответах респонденты часто выражают недоверие правоохранительным органам, считая, что те не смогут помочь в ситуации с мошенничеством.

Юридическая помощь при обращении в полицию мало востребована. Только 13% респондентов прибегали к услугам юристов при подаче заявлений.

В свободных ответах (50,9%) респонденты часто отмечают неэффективные, по их мнению, действия правоохранительных органов. Также встречаются случаи, когда граждане не теряли деньги, а заявляли только о попытке мошенничества.

«Результаты проведенного нами опроса наглядно показывают, что россияне регулярно сталкиваются с попытками мошенников похитить их средства. Злоумышленники используют различные каналы коммуникации. Лидерство занимает телефон, которым наиболее активно по сравнению с другими каналами пользуются уязвимые слои населения: люди старшего поколения, выпускники детских домов и другие. Мошенники часто используют рассылки по SMS и электронной почте. К сожалению, несмотря на высокую активность мошенников, граждане крайне редко обращаются в правоохранительные органы. Но мы надеемся, что благодаря меняющемуся законодательству, появлению новых сервисов и платформ по борьбе с мошенниками их атаки станут менее успешными. Предложенный Народным фронтом и расширенный регулятором механизм добровольного запрета на онлайн-операции по счетам может стать серьезным препятствием для мошенников. Хотя, конечно, полностью от мошенничества он избавить нас не сможет. Надо признать, что сколько будут существовать деньги, столько будут существовать и злодеи, которые будут пытаться их украсть», – прокомментировала результаты опроса руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Опрос проводился в 73 российских регионах. Наибольшее количество респондентов были из Москвы, Московской области, Кемеровской и Белгородской областей, Краснодарского края. По гендерной структуре наблюдается небольшое преобладание женщин (55,6%). В возрастном разрезе львиную долю занимают граждане 21–60 лет – совокупно 93% в двух группах.