ОНФ в Коми: Жилинспекция потребовала навести порядок на площадке ТКО в центре поселка Дальний

На основании обращения ОНФ в Коми Государственная жилищная инспекция по городу Ухте и Троицко-Печорском району провела поверку и вынесла предостережение администрации Ухты с требованием обеспечить обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) у многоквартирного дома №3 по ул 40 лет ГВФ.

Напомним, Общероссийский народный фронт в Коми по результатам мониторинга и сигналам граждан обратил внимание органы власти на ненадлежащее состояние площадки ТКО в этом месте в центре ухтинского поселка Дальний.

Жилищная инспекция потребовала у администрации Ухты устранить все недостатки в течение трех месяцев. ОНФ в Коми продолжит мониторинг и проверит исполнение данного требования.