ОНФ: Росприроднадзор по факту нефтеразлива и загрязнения реки Колвы возбудил дела против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми продолжают следить за ситуацией с нефтеразливом на Ошском нефтяном месторождении и загрязнением нефтесодержащей жидкостью реки Колва на севере республики. В рамках мониторинга общественники обратились в органы власти. В Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Коми и Ненецкому автономному округу (НАО) сообщили о возбуждении двух административных дел в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Дела возбуждены по части 4 статьи 8.13 и по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Это нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение. И уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.

В Росприроднадзоре сообщили, что с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по Республике Коми отобраны пробы почв в месте разгерметизации, а также пробы природной воды реки Колва.

«Ведутся локализационные работы силами ООО СПАСФ «Природа», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с применением сорбента, со сбором нефтесодержащей жидкости и замазученного грунта, выкорчевкой деревьев, очисткой береговой линии, механизированной очисткой территории. Ликвидационные работы находятся под контролем Управления», — сообщила Народному фронту врио руководителя Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Коми и НАО Марина Иванова.

Она также выразила общественникам признательность и благодарность за неравнодушное отношение к окружающей среде.

«Приветствуем заинтересованность и открытость работы Росприроднадзора. Но для Народного фронта важно не механическое взимание штрафов по возбужденным административным делам — такие санкции для нефтяной компании не играют большого значения. А важно, чтобы в рамках рассмотрения дел были приняты эффективные профилактические меры по недопущению таких аварий. Данные вопросы должны решаться как на уровне органов власти и контролирующих органов, так и на уровне самих промышленных компаний нефтяной сферы. Призываем к этому все заинтересованные стороны. ОНФ в Коми продолжит мониторинг ситуации», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Напомним, в мае 2021 г. в МЧС России по Коми сообщили об обнаружении радужной пленки на реке в 130 км от Усинска. В Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Авария произошла на внутрипромысловом объекте ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Ошского месторождения нефти в НАО недалеко от границы с Коми. По официальным данным, вылилось около 90 тонн нефтесодержащей жидкости, 9 тонн попали в реку Колва, которая течет по территории Республики Коми и впадает в самую крупную реку на Европейском Севере России — Печору.