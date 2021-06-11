ОНФ: Декриминализации уголовной ответственности медиков недостаточно для доступности сильнодействующих анальгетиков

Госдума 9 июня окончательно приняла законопроект правительства РФ о смягчении статьи 228.2 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Она дополняется примечанием, согласно которому медики не будут подвергаться уголовной ответственности, если эти средства или вещества были утрачены ими по неосторожности и это не навредило чьим-либо законным интересам. Законопроект действительно несколько повысит доступность сильнодействующих опиоидных анальгетиков, которые помогают неизлечимо больным людям избавиться от тягостных симптомов. Но нормы Уголовного кодекса – не единственный барьер на этом пути, отметила директор проекта Народного фронта «Регион заботы» Анастасия Жданова.

«Опасения, связанные с возможностью привлечения к уголовной ответственности, даже за формальные нарушения, не повлекшие за собой никаких общественно опасных последствий, когда, например, разбита или потеряна одна ампула морфина, безусловно, приводят к тому, что медики избегают работать с такими препаратами. Но сможет ли этот закон полностью решить проблему доступности сильнодействующих обезболивающих для инкурабельных больных? Положение несколько улучшится. Однако требуются дальнейшие комплексные меры», – сказала Анастасия Жданова.

Сегодня команда проекта Народного фронта «Регион заботы» посещает медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь взрослым и детям в разных субъектах РФ. И директор проекта видит ряд проблем, которые еще требуют решения.

«Во-первых, в 2019 году Минздравом России приняты нормативные акты, позволяющие оформлять рецепты на опиоидные анальгетики у постели умирающего больного. С 2018 года постановлением Правительства России разрешено включать такие лекарства в укладку для оказания паллиативной медицинской помощи. По опыту московских хосписов знаю, как эти нормы позволили ускорить получение тяжелобольными людьми обезболивающих лекарств. Врач сразу на вызове обезболивает пациента и выписывает рецепт. Но в регионах, к сожалению, этими возможностями не пользуются. На это нужно обратить внимание региональным органам власти в сфере здравоохранения», – добавила Анастасия Жданова.

Второе препятствие в обеспечении сильнодействующими опиоидными анальгетиками – дефицит знаний у врачей первичного звена по вопросам лечения тягостных симптомов у тяжелобольных пациентов в конце жизни. По словам Анастасии Ждановой, раньше такие вопросы не входили в образовательные программы в медицинских вузах, но основная нагрузка здесь ложится именно на врачей первичного звена, особенно в сельской местности. Поэтому очень важно обучить всех участковых врачей, а на базе Федерального центра паллиативной помощи открыть телемедицинский центр для предоставления медикам необходимых консультаций.

«В-третьих, во многих регионах сохраняется очень высокий дефицит паллиативных коек, который частично компенсируется койками сестринского ухода. При этом повсеместно в отделениях сестринского ухода отсутствуют наркотические и психотропные лекарства. На вопрос врачам, а как же вы обезболиваете, самый частый ответ: обходимся. Обходятся даже в тех случаях, когда боль не уходит на фоне приема сильнодействующих, но не опиоидных анальгетиков. Получается, когда врачи поликлиник в таких регионах не могут подобрать обезболивающую терапию, госпитализировать больных в этих целях тоже некуда», – отметила директор проекта Народного фронта «Регион заботы».

Поэтому требование иметь запас наркотических анальгетиков нужно установить для всех медорганизаций, которые оказывают паллиативную помощь, в том числе и на койках сестринского ухода, заключила Анастасия Жданова.