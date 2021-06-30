Ольга Савастьянова прокомментировала прямую линию Президента России.





Прямая линия — очень важный формат, позволяющий качественно менять условия и жизнь граждан. Это слова депутата Госдумы Ольги Савастьяновой. Она одной из первых прокомментировала сегодняшний эфир, где Президент отвечал на вопросы россиян. Жительница Ярославля пожаловалась на трудную жизненную ситуацию – зарплата в 12,5 тысяч рублей, кредит, сына воспитывает одна. На питание ничего не остается. Владимир Путин успокоил – с этого момента банк не имеет права снимать деньги, если на счету остается сумма ниже прожиточного минимума. Соответствующий закон уже вступил в силу. Одним из его авторов стала как раз Ольга Савастьянова.