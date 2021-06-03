Новые правила сбора грибов и ягод обсуждают жители Коми





От дел духовным к праздным. Новые правила сбора пищевых природных ресурсов, то есть грибов и ягод, во всю обсуждают жители Коми. Якобы теперь гражданам необходимо арендовать для этих целей участок леса и соблюдать множество строгих предписаний. Например, срезать грибы только с определенным диаметром шляпки. Речь идет о приказе Министерства природных ресурсов и экологии России «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». Но как выяснилось, на обычных граждан он не распространяется.