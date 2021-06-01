Народный фронт в Коми добился от Почты России ликвидации надписей с рекламой наркотиков

Активисты ОНФ в Коми добились от Почты России ликвидации рекламы наркотиков на фасаде здания отделения почтовой связи № 167005 на ул. Малышева, 19 в микрорайоне «Орбита» в Сыктывкаре. Общественники долго добивались этого – с января 2021 года.

«Лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что в итоге прислушались», — пояснили в Народном фронте в Коми.

Активисты ОНФ в Коми регулярно проводят мониторинговые рейды по выявлению противозаконных надписей с рекламой наркотиков на фасадах зданий. К сожалению, такие надписи – распространенное противоправное явление. Часто собственники строений и обслуживающие организации не обращают внимания на это и долго не принимают меры для ликвидации надписей. Между тем это серьезная проблема, в первую очередь, по вовлечению молодежи в наркозависимость и преступную деятельность.

Ранее общественники выявили рекламу наркотиков на стене дома №58а по улице Оплеснина. После сигнала Народного фронта надпись была закрашена.

Напомним, также, что в рамках борьбы с распространением наркотических веществ участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми совместно с УК «СЖКК-Орбита» прошлись по дворам многоэтажных зданий в микрорайоне «Орбита» и собственным примером показали, что бороться с этим явлением нетрудно, было бы желание. Общественники закрасили немало противозаконных надписей на стенах домов.