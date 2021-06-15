Народный фронт: Свыше 40 процентов мошенников имитируют коммуникацию банков
В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка (40,8% обращений), представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. Эти данные следуют из обработки более 4 тыс. обращений, поступивших из более чем 130 российских городов за трехнедельную работу платформы Народного фронта «Мошеловка» по сбору сигналов о мошенничестве.
Часто мошенники действуют под прикрытием представителя торговой площадки или продавца (16,3%), от имени государственной организации (10,2%) или брокера (6,2%). Гораздо реже встречаются попытки злоумышленников замаскироваться под близких или друзей (1,9%), небанковскую кредитную организацию (1,5%) или коллекторов (0,8%). Также встречаются фальшивые представители риэлтерских агентств, телефонных операторов, туристических фирм и др.
Наиболее распространены у мошенников попытки заставить жертву установить приложение на телефон (14,6% случаев). Также популярны схемы, когда злоумышленники всеми силами торопят граждан с покупкой товаров или услуг (13,7%). В 11% случаев мошенники пытались заставить перевести деньги по чужим реквизитам, в 6,2% случаев – выведать одноразовый пароль из SMS или CVV/CVC код с банковской карты. Требования подписать сомнительный договор встречались в 3,3% случаев, погасить несуществующий кредит – в 2,7%, просьбы дать денег в долг – в 1%. Часто встречаются также попытки мошенников выведать информацию относительно банковских счетов или подтвердить перевод средств.
Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, является телефон. Этот способ указан более чем в половине (54,4%) полученных «Мошеловкой» обращений. За неделю удалось собрать более 2 тыс. телефонных номеров, которые подозреваются в использовании мошенниками. Данная база номеров поможет в составлении черного списка контактов.
Жалобы на мошеннические сайты составляют 10,2% случаев, на попытки обмана через сообщения в соцсетях или мессенджерах – 7,1%, подозрительные рекламные объявления представлены в 5,4% случаев, письма на e-mail – в 3,3%, мошенники на сайтах объявлений или знакомств – в 2,7%. Крайне редки попытки обмана при непосредственно физическом контакте (2,3%) и рассылки по SMS (1,3%).
Почти треть обращений в «Мошеловку» (31,7%) поступило из Москвы, 9,2% – из Санкт-Петербурга. В первую десятку по обращениям вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.
«Сейчас мы обсуждаем с партнерами из органов власти форматы, в которых они готовы принимать от нас материал, и в будущем планируем запустить на платформе регулярную публикацию дайджестов со статистикой и описанием новых схем, легенд и сценариев мошенничества. Мы продумываем создание публичного списка организаций и совершенствование инструкций самопомощи, работаем над цифровыми решениями, чтобы человеку было проще обратиться за помощью и получить ее», – рассказала о дальнейшем развитии «Мошеловки» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
«Мошеловка» разработала рекомендации по защите от трех самых распространенных схем мошенничества.
Звонок из «службы безопасности» банка
Злоумышленник звонит с номера, похожего на номер банка, и представляется сотрудником службы безопасности. Он сообщает о «подозрительной операции» или говорит о «сбое системы» и просит назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения.
Как защититься
- Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Настоящий сотрудник банка не запрашивает данную информацию.
- Обращайте внимание на номер телефона звонящего. Как правило, представители банка звонят с коротких номеров.
- Не совершайте никаких операций по инструкции звонящего.
- Немедленно прекращайте общение с подозрительными лицами.
- Если есть подозрения в сохранности средств, позвоните в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на карте.
Звонок из «полиции/прокуратуры»
Мошенник звонит и представляется сотрудником правоохранительных органов, расследующим дело в отношении сотрудника банка, который получил доступ к вашему счету. Он предлагает перевести деньги на «специальный счет», чтобы обеспечить их безопасность.
Как защититься
- Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли.
- Не совершайте никаких операций по инструкции звонящего.
- Немедленно прекращайте общение с подозрительными лицами.
- Если есть подозрения в сохранности средств, позвоните в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на карте.
Недобросовестный интернет-магазин
На сайте интернет-магазина или торговой платформы предлагается товар со значительной скидкой. Скидка действует ограниченное время или продавец предлагает срочно совершить сделку. Для покупки требуется предоплата. После этого мошенник исчезает и не выходит на связь.
Как защититься
- Читайте отзывы об интернет-магазине, прежде чем совершить покупку.
- Переводите предоплату только проверенным интернет-магазинам.
- При покупке через торговую платформу переписывайтесь и оплачивайте покупки только через функционал этой платформы. Не переходите по просьбе продавца в другие мессенджеры, а также по направленным от него ссылкам на страницы совершения платежа.
- По возможности переводите оплату в момент получения товара.