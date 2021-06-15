Народный фронт: Свыше 40 процентов мошенников имитируют коммуникацию банков

В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка (40,8% обращений), представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. Эти данные следуют из обработки более 4 тыс. обращений, поступивших из более чем 130 российских городов за трехнедельную работу платформы Народного фронта «Мошеловка» по сбору сигналов о мошенничестве.

Часто мошенники действуют под прикрытием представителя торговой площадки или продавца (16,3%), от имени государственной организации (10,2%) или брокера (6,2%). Гораздо реже встречаются попытки злоумышленников замаскироваться под близких или друзей (1,9%), небанковскую кредитную организацию (1,5%) или коллекторов (0,8%). Также встречаются фальшивые представители риэлтерских агентств, телефонных операторов, туристических фирм и др.

Наиболее распространены у мошенников попытки заставить жертву установить приложение на телефон (14,6% случаев). Также популярны схемы, когда злоумышленники всеми силами торопят граждан с покупкой товаров или услуг (13,7%). В 11% случаев мошенники пытались заставить перевести деньги по чужим реквизитам, в 6,2% случаев – выведать одноразовый пароль из SMS или CVV/CVC код с банковской карты. Требования подписать сомнительный договор встречались в 3,3% случаев, погасить несуществующий кредит – в 2,7%, просьбы дать денег в долг – в 1%. Часто встречаются также попытки мошенников выведать информацию относительно банковских счетов или подтвердить перевод средств.

Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, является телефон. Этот способ указан более чем в половине (54,4%) полученных «Мошеловкой» обращений. За неделю удалось собрать более 2 тыс. телефонных номеров, которые подозреваются в использовании мошенниками. Данная база номеров поможет в составлении черного списка контактов.

Жалобы на мошеннические сайты составляют 10,2% случаев, на попытки обмана через сообщения в соцсетях или мессенджерах – 7,1%, подозрительные рекламные объявления представлены в 5,4% случаев, письма на e-mail – в 3,3%, мошенники на сайтах объявлений или знакомств – в 2,7%. Крайне редки попытки обмана при непосредственно физическом контакте (2,3%) и рассылки по SMS (1,3%).

Почти треть обращений в «Мошеловку» (31,7%) поступило из Москвы, 9,2% – из Санкт-Петербурга. В первую десятку по обращениям вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.

«Сейчас мы обсуждаем с партнерами из органов власти форматы, в которых они готовы принимать от нас материал, и в будущем планируем запустить на платформе регулярную публикацию дайджестов со статистикой и описанием новых схем, легенд и сценариев мошенничества. Мы продумываем создание публичного списка организаций и совершенствование инструкций самопомощи, работаем над цифровыми решениями, чтобы человеку было проще обратиться за помощью и получить ее», – рассказала о дальнейшем развитии «Мошеловки» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Мошеловка» разработала рекомендации по защите от трех самых распространенных схем мошенничества.

Звонок из «службы безопасности» банка

Злоумышленник звонит с номера, похожего на номер банка, и представляется сотрудником службы безопасности. Он сообщает о «подозрительной операции» или говорит о «сбое системы» и просит назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения.

Как защититься

Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Настоящий сотрудник банка не запрашивает данную информацию.

Обращайте внимание на номер телефона звонящего. Как правило, представители банка звонят с коротких номеров.

Не совершайте никаких операций по инструкции звонящего.

Немедленно прекращайте общение с подозрительными лицами.

Если есть подозрения в сохранности средств, позвоните в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на карте.

Звонок из «полиции/прокуратуры»

Мошенник звонит и представляется сотрудником правоохранительных органов, расследующим дело в отношении сотрудника банка, который получил доступ к вашему счету. Он предлагает перевести деньги на «специальный счет», чтобы обеспечить их безопасность.

Как защититься

Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли.

Не совершайте никаких операций по инструкции звонящего.

Немедленно прекращайте общение с подозрительными лицами.

Если есть подозрения в сохранности средств, позвоните в свой банк по официальному номеру телефона, указанному на карте.

Недобросовестный интернет-магазин

На сайте интернет-магазина или торговой платформы предлагается товар со значительной скидкой. Скидка действует ограниченное время или продавец предлагает срочно совершить сделку. Для покупки требуется предоплата. После этого мошенник исчезает и не выходит на связь.

Как защититься