Народный фронт призвал власти Коми решить вопросы безопасности на маршрутах в школы поселков Парма и Нижний Чов

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми по итогам акции «Дорога в школу» обратились к главе республики Владимиру Уйба с просьбой помочь обустроить опасные дорожные участки к школам в поселках Парма в Усинке и Нижнем Чове в Сыктывкаре. Ранее направленные обращения к собственникам дорог не принесли результатов.

А для того, чтобы дополнительно обозначить проблему, общественники в преддверии Дня защиты детей включились во всероссийскую акцию ОНФ «Нарисуй тротуар» — провели с детьми уроки по созданию рисунков, где дети представили, как могла бы выглядеть идеальная дорога в школу.

Акция ОНФ «Дорога в школу» проходит по всей стране в постоянном режиме, после рейдов общественники обращаются в органы местной власти для устранения выявленых нарушений. При этом эксперты Народного фронта в Коми в первую очередь ориентируются на сигналы родительского сообщества. Так произошло и со школами в усинском поселке Парма и сыктывкарском Нижнем Чове. Родители и сами учителя давно бьют там тревогу.

В Парме дети в школу идут прямо по проезжей части оживленной автомобильной магистрали. Хотя давно уже есть решение суда обустроить участок, сделать тротуары. Но воз и ныне там. Между тем дорога здесь республиканского значения, отвечает за нее казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Коми».

Представитель местного родительского сообщества Людмила Власова пояснила экспертам ОНФ, что машин на этой дороге очень много: постоянно едут грузовые и легковые автомобили, а инфраструктуры никакой нет — детям приходится выходить на проезжую часть, чтобы добраться до школы.

«Очень неудобно. Просто идешь прямо по дороге, и машина едет тебе навстречу. В любой момент может сбить. Когда непогода, дождь — вообще просто ужас. Возле дорог все так грязно, что идти невозможно. Было бы неплохо, если бы был тротуар, и мы шли как нормальные люди», – пояснил ученик 9-го касса школы поселка Парма Омар Ибрагимов.

Также уже несколько лет родители и учителя бьются с обустройством придорожной инфраструктуры у школы №11 в сыктывкарском поселке Нижний Чов. Рейды экспертов ОНФ в 2019 и 2020 гг. и обращения в администрацию города результатов не дали. На участке к школе нет ни нормального освещения, ни тротуара, ни пешеходного перехода, а у входа на территорию — стихийная автопарковка. Учителя сами огородили пространство у входа старыми шинами, но это не помогает.

«В преддверии Дня защиты детей еще раз обратили внимание на эти проблемы, включившись в акцию «Нарисуй тротуар». Встретились с детьми школы в Нижнем Чове, провели урок, на котором ребята создали рисунки, как в идеале они хотят видеть дорогу возле своей школы. Рисунки – своеобразное детское обращение ко взрослым. Творческие задумки ребят тоже приложили к обращению в правительство Коми. Главное — попросили главу региона помочь в решении острых дорожных вопросов на школьных маршрутах, которые пока, к сожалению, не решаются на местном уровне. Акцию «Дорога в школу» продолжим», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.