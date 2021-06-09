Народный фронт призвал конкретизировать понятие «детского туризма» в законодательстве

Эксперты ОНФ приступили к работе над предложениями в новый закон о туризме и туристской деятельности в части детского отдыха. К концу года Ростуризм, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти должны подготовить соответствующий законопроект.

«Турпотоки в сфере детского туризма существенно уменьшились, в том числе из-за излишней зарегулированности этой сферы. Сложилась ситуация с избыточной ответственностью директоров школ за детские организованные группы, которые формируются в школах. В последнее время мы наблюдаем, что чиновникам от образования легче запретить совсем детские поездки, нежели сделать их безопасными и возможными в своей реализации, – отметила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. – Мы полагаем, что ответственность за выезд детей должна лежать на организаторе путешествия – туроператоре, а не на директоре образовательного учреждения. Рассчитываем, что Общероссийский народный фронт поддержит нашу позицию и поможет ее донести до ответственных должностных лиц».

По мнению экспертов, для полноценного развития детского туризма необходима дополнительная проработка понятийного аппарата и синхронизация отраслевых федеральных законов «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

«На базе этого можно будет приступить к разработке правил по формированию и реализации турпродуктов для детей, а также совершенствованию государственных стандартов в сфере туризма», – подчеркнула руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по детскому туризму Елена Перескокова.

Эксперты выразили надежду, что если в рамках путешествия ответственность будет распределена иначе, то это подтолкнет образовательные организации к формированию спроса на организованные поездки. Это будет особенно полезно для отрасли после затишья во время пандемии.

«Для нас важно собрать мнение экспертного сообщества и запросы родителей. Таким образом мы лучше сумеем донести до органов власти, ответственных за развитие детского туризма, какие именно правоотношения должны быть отрегулированы в рамках нового закона о туризме и туристской деятельности. По итогам экспертного обсуждения ОНФ подготовит обращение в Ростуризм с предложением в том числе уточнить положение детского туризма в системе туристской отрасли, которую создаст разрабатываемый федеральный закон», – резюмировала начальник управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ Любовь Солдаткина.