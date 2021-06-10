Народный фронт помог обеспечить доступ к пожарному водоему в Сыктывкаре, который был завален мусором

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Коми власти Сыктывкара ликвидировали несанкционированную свалку на улице Кочпонской, преградившую доступ к люку пожарного водоема. Нарушение общественники выявили в ходе очередного мониторинга реализации «мусорной реформы» в республике.

На пожарный водоем у дома № 21 на улице Кочпонской активисты ОНФ обратили особое внимание. Дело в том, что район здесь в основном деревянной застройки, причем старой, велика опасность пожаров. В ходе мониторинга общественники зафиксировали, что специальная пирамидка, обозначающая и защищающая люк с доступом в подземный водный резервуар у дома № 21, завалена хламом. Представители МЧС России, к которым обратились общественники за разъяснением, пояснили, что так не должно быть.

На обращение общественников отреагировал первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов. Он сообщил, что площадки для сбора и накопления ТКО по указанным адресам приведены в надлежащее состояние, в том числе обеспечен доступ к пожарному водоему. Активисты Народного фронта организовали повторный рейд и своими глазами увидели, что свалки на улицах Серова и Кочпонской ликвидированы, а сигнальная пирамидка и люк к пожарному водоему действительно очищены от мусора и доступ к ним свободен.

Власти Сыктывкара также направили письмо региональному оператору по обращению с ТКО – компании «Региональный оператор Севера» – с предложением рассмотреть корректировку графика вывоза мусора в целях недопущения в дальнейшем переполнения контейнеров и загрязнения близлежащих территорий.

«ОНФ в Коми приветствует конкретные позитивные действия местных властей по сигналу. Проблемных вопросов по «мусорной реформе» много, люди жалуются, посылают острые сигналы. В первую очередь, органы власти должны быть заинтересованы в решении этих вопросов, в том числе во взаимодействии с региональным оператором ТКО. Народный фронт в Коми продолжит мониторинг «мусорной реформы» в регионе», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.