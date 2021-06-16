«Народный фермер» поддерживает защиту земель сельхозназначения от коттеджной застройки

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, разрешающий фермерам строить дома на землях сельскохозяйственного назначения. При этом важно избежать риска массовой застройки земель сельхозназначения коттеджами, подчеркивают эксперты проекта ОНФ «Народный фермер». Так, поправками разрешается строить только один дом, площадь которого не может превышать 0,25% от общей площади земельного участка. Ключевым изменением станет возможность для региональных властей вводить дополнительные ограничения по постройке домов, к чему ранее неоднократно призывали и эксперты Общероссийского народного фронта.

«Инициатива хорошая, и мы долго ее ждали! Практически все наши пожелания были учтены. Теперь главное – гарантировать выполнение всех норм, указанных в законопроекте. Для нашего региона это была актуальная проблема. Однако я бы обратил бы внимание на то, что законопроект не запрещает дробить земельный участок. Несмотря на ограничение площади, все-таки это создает определенный риск. Мы дополнили бы поправки предложением ограничить срок, когда были внесены изменения в размеры участка. Участок не должен подвергаться изменением в течение пяти лет, предшествующих строительству», – отметил президент Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области Михаил Шконда.

«С самого начала, как законопроект был внесен в Госдуму, мы активно включились в эту работу. В целом идея строительства домов для фермеров –история неплохая, однако мы тут же стали фиксировать обращения от фермеров из Московской и Ленинградской областей. Для нас этот законопроект был огромным риском, что и без того драгоценную для нас, фермеров, землю раскупят латифундисты под строительство коттеджей. Самое главное предложение, которое я бы хотел отметить, – это возможность региона вводить дополнительные ограничения, так как данная проблема актуальна только для регионов, расположенных вокруг крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Мы с активом проекта ОНФ «Народный фермер» интенсивно участвовали в экспертной работе, готовили предложения, и очень приятно, что наши опасения были услышаны профильным комитетом Госдумы», ­– сказал руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота.