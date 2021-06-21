Начальник Сыктывкарской полиции Ильдар Хуснутдинов опроверг слухи о росте детской преступности





Не так давно в региональных СМИ прошла информация о бандах несовершеннолетних орудующих в столице Коми. Один из случаев, который общественность особо бурно обсуждала – о якобы малолетних садистах, забивших насмерть кошку. Таких поводов для обсуждения масса. По комментариям в различных соцсетях, многие стали опасаться выходить на улицу. Чтобы упокоить местных жителей городской полицейский собрал небольшую пресс-конференцию.