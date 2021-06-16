На западе столицы завершается строительство двух жилых корпусов — Лёвкин

В Микрорайоне 2А на Никулинской улице в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы завершается строительство двух жилых корпусов, которые возводятся за счет внебюджетных источников и станут составной частью ЖК «Квартал на Никулинской». Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Площади двух корпусов составляют 12,5 и 9,8 тысяч квадратных метров соответственно. Кроме того, в состав жилого комплекса входит отдельно стоящая наземно-подземная автостоянка на 500 машиномест», — отметил Сергей Лёвкин.

«В целом, строящийся комплекс представляет собой три двухсекционных корпуса переменной этажности от 16 до 24 этажей. Во внутреннем дворе обустроены детские площадки, также здесь предусмотрены места отдыха для всей семьи. Неподалеку от новых корпусов расположены Очаковские пруды, парк Школьников, Тропаревский лесопарк, Юго-Западный лесопарк, парк Олимпийской деревни и парк 50-летия Октября», — добавил он.

По словам руководителя Департамента, новый жилой квартал станет одним из примеров умной градостроительной политики, цель которой – сформировать комфортную городскую среду и повысить качество жизни москвичей.

«Эти задачи ставит перед нами Мэр Москвы Сергей Собянин и, решая их, мы превращаем Москву в благоустроенный и дружелюбный к своим жителям город», — подчеркнул Сергей Лёвкин.

Руководитель Департамента напомнил, что всего в этом году в столице запланировано ввести в эксплуатацию не менее 8,5 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 4 млн «квадратов» жилья.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва возглавила национальные рейтинги по качеству жизни и инвестиционному климату.

«На самом деле качество жизни — это даже не рейтинг, это такой взгляд со стороны потребителя, граждан и это такое весомое направление нашей деятельности. И многие считают, и я считаю, что это вообще ключевое: если жители привержены своему региону, городу, если они удовлетворены жизнью в этом регионе, то это и является во многом результатом нашей работы», — заявил Мэр Москвы Собянин в ходе интервью на телеканале «Россия 24».