Мы уже могли не вернуться домой / Из за таких идиотов и происходят ДТП





друзья всем привет. мы возвращались домой с отпуска на машине. и по вине одного из водителей мы могли не вернуться домой. водитель ехал по встречной полосе прямо в лоб к нашему автомобилю. благо у меня хватает опыта и я адекватно среагировал на данную ситуацию и не случилось дтп. а проехав буквально несколько километров мы увидели страшное дтп с участием 4 машин. по информации в данном дтп которое произошло на трассе сыктывкар — ухта жертв нет.