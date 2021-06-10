Месим ГРЯЗЬ на Квадроциклах, преодолеваем ГОРНЫЕ реки / Обкатали новый маршрут в Геленджике





друзья всем привет. решили хапнуть адреналина и взяли тур на квадроциклах. нам очень повезло мы первые попали на новый маршрут и нам очень повезло. как раз в геленджике лили дожди. и трасса получилась очень сложная. на удалось помесить грязь, преодолеть горные реки, посмотреть красивую природу и горные массивы. я первый раз в жизни сел за руль квадроцикла. сначала было немного не привычно управлять квадроциклом. но через неторое время мы с квадроциклом стали единым целым. я просто влюбился в эту технику. и если побольше практики то можно было вытворять на квадроцикле вещи которые бы просто не укладывались в голове. если кто из вас захочет преодолеть маршрут по которому проехали мы. то в конце ролика вы можете услышать телефон хозяина парка квадроциклов. нам все очень понравилось и еси будет возможность обязательно покатаемся на квадроциклах еще.