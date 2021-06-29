МЕГАРЫБАЛКА # 7 ВОТ ЭТО ВЕЧЕРНИЙ КЛЁВ ! ЩУКИ ДОЛБЯТ ОДНА ЗА ОДНОЙ УШЁЛ ТРОФЕЙ УЛОВ РАСТЁТ !





С каждым днём клёв становится всё активнее и активнее. Вот и сегодняшним вечером зубастые дали жару ! На маленький силиконовый твистер фирмы LUCKY JOHN попала трофейная щука, но к сожалению ушла … Рыбалка продолжается ! ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/149994/ ТВИСТЕР , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/137541/ Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине Канал Славика :https://www.youtube.com/channel/UCdhDptfoUSR-iZu-ouk9CIw На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283