Кот из Сыктывдина получил гран-при в конкурсе «Кото-культурная столица».





Кот из Сыктывдина по кличке Пас Музеевич Налимов, который цепко охраняет ценности местного музея, получил Гран-при первой в России премии-переписи четвероногих сотрудников «Кото-культурная столица». В рамках неё пользователи сети выбирали лучших «усатых» работников, которые трудятся в учреждениях культуры. Так, в номинации «Мяузейные коты» развернулась самая высокая конкуренция, однако больше всего голосов пользователи сети отдали за «котофея» из музея истории и культуры Сыктывдинского района. Поздравляем усатого-полосатого котрудника.