Коми становится центром независимого общественного наблюдения.





Общественная палата Республики приглашает на свои собрания похожие структуры других субъектов России. Идёт обмен опытом. И многие реализованные проекты у нас уже внедряются в других регионах. Так, на пятое заседание штаба по соблюдению избирательных прав были приглашены представители Якутии и Архангельской области. На собрании подвели итоги обучающих семинаров и обсудили проекты по повышению правовой грамотности в сфере избирательного законодательства.