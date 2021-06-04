Информационная программа «Новости» от 3.06.2021





00:00 Выпуск

01:11 Интинцы выбрали общественную территорию, которая будет благоустроена в следующем году.

03:34 Ответственный период для выпускников — сдача ЕГЭ -в самом разгаре.

08:24 За активную жизненную позицию родителей, малыши получили подарки от депутата Государственной Думы Российской Федерации.

13:44 В Республике Коми продолжается режим повышенной готовности.

14:59 В Инте задержан злоумышленник, организовавший в своей квартире наркопритон.

16:11 Ряды юнармейцев пополнились новыми инициативными, неравнодушными к судьбе Инты, республики и страны ребятами.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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