Информационная программа «Новости» от 29.06.2021





00:00 Выпуск

00:55 Специалисты продолжают фиксировать взрывной рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах РФ.

02:07 В Инте открылись новые прививочные пункты.

07:20 Беременным женщинам разрешено вакцинироваться «Спутником V».

08:10 Ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания сетей.

13:09 Инта готовится к следующему отопительному сезону.

14:09 В Инте проводится модернизация уличного освещения.

15:54 Капитальный ремонт кровли и новое оборудование. ДКиТ получил более 10 000 000 рублей.

19:08 В Инте успешно реализуются проекты школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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