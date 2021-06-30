Информационная программа «Новости» от 29.06.2021
00:00 Выпуск
00:55 Специалисты продолжают фиксировать взрывной рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах РФ.
02:07 В Инте открылись новые прививочные пункты.
07:20 Беременным женщинам разрешено вакцинироваться «Спутником V».
08:10 Ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания сетей.
13:09 Инта готовится к следующему отопительному сезону.
14:09 В Инте проводится модернизация уличного освещения.
15:54 Капитальный ремонт кровли и новое оборудование. ДКиТ получил более 10 000 000 рублей.
19:08 В Инте успешно реализуются проекты школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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