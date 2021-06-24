Информационная программа «Новости» от 22.06.2021
00:00 Выпуск
01:01 22 июня на площади Комсомольская возле мемориальной композиции в память погибших в годы Великой отечественной войны состоялась акция.
05:00 В администрации Округа прошло заседание по подготовке города к осенне-зимнему периоду.
08:51 30 июня состоится прямая линия президента России Владимира Путина.
09:56 Количество заболевших коронавирусом в России продолжает расти.
13:10 В республике Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 30 июля.
16:42 Интинцам, стоящим в очереди на переселение необходимо пройти перерегистрацию.
18:54 Детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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