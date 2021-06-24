Информационная программа «Новости» от 22.06.2021





00:00 Выпуск

01:01 22 июня на площади Комсомольская возле мемориальной композиции в память погибших в годы Великой отечественной войны состоялась акция.

05:00 В администрации Округа прошло заседание по подготовке города к осенне-зимнему периоду.

08:51 30 июня состоится прямая линия президента России Владимира Путина.

09:56 Количество заболевших коронавирусом в России продолжает расти.

13:10 В республике Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 30 июля.

16:42 Интинцам, стоящим в очереди на переселение необходимо пройти перерегистрацию.

18:54 Детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube,

будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски

https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ