Информационная программа «Новости» от 17.06.2021





00:00 Выпуск

01:00 Заседание Совета МОГО "Инта"

07:16 Глава республики Коми Владимир Уйба заболел коронавирусом.

10:41 В общественных местах планируют усилить контроль за ношением средств индивидуальной защиты.

12:33 Водители и пешеходы нарушают правила дорожного движения. В Инте возросло количество аварий.

17:40 Учителя с родителями выйдут патрулировать город. Детям, в ночное время, лучше оставаться дома.

23:08 Агрессивные вороны нападают на людей.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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