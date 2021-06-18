Информационная программа «Новости» от 17.06.2021
00:00 Выпуск
01:00 Заседание Совета МОГО "Инта"
07:16 Глава республики Коми Владимир Уйба заболел коронавирусом.
10:41 В общественных местах планируют усилить контроль за ношением средств индивидуальной защиты.
12:33 Водители и пешеходы нарушают правила дорожного движения. В Инте возросло количество аварий.
17:40 Учителя с родителями выйдут патрулировать город. Детям, в ночное время, лучше оставаться дома.
23:08 Агрессивные вороны нападают на людей.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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