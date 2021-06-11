Информационная программа «Новости» от 10.06.2021

Автор: ·

Информационная программа "Новости" от 10.06.2021

00:00 Выпуск
01:00 Вакцины от коронавируса включены в национальный календарь прививок.
03:38 Волонтеры, решившие принять участие в тушении возможных лесных пожаров, прошли инструктаж.
09:50 Юные таланты приняли участие в выставке «Мастерок 2021».
14:11 В Инте стартует городской турнир по футболу «Кожаный мяч».

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube,
будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски
https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ

Метки:

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.