Информационная программа «Новости» от 10.06.2021
00:00 Выпуск
01:00 Вакцины от коронавируса включены в национальный календарь прививок.
03:38 Волонтеры, решившие принять участие в тушении возможных лесных пожаров, прошли инструктаж.
09:50 Юные таланты приняли участие в выставке «Мастерок 2021».
14:11 В Инте стартует городской турнир по футболу «Кожаный мяч».
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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