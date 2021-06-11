Информационная программа «Новости» от 10.06.2021





00:00 Выпуск

01:00 Вакцины от коронавируса включены в национальный календарь прививок.

03:38 Волонтеры, решившие принять участие в тушении возможных лесных пожаров, прошли инструктаж.

09:50 Юные таланты приняли участие в выставке «Мастерок 2021».

14:11 В Инте стартует городской турнир по футболу «Кожаный мяч».

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