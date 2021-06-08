



Грандиозным гала-концертом мастеров искусств завершились Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге, посвящённые столетию региона. На сцене государственного академического театра оперы и балеты им. Мусоргского выступили ведущие профессиональные творческие коллективы и мастера искусств Республики и России: ансамбли «Асъя кыа» и «Зарни ёль», артисты Государственного театра оперы и балета Коми, Академического театра драмы имени Виктора Савина, Национального музыкально-драматического театра. А ещё уроженцы республики – солист Метрополитен-опера Алексей Лавров и солистка Большого театра Ольга Селиверстова.