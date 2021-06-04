Глава Коми и «Росатом» утвердили дорожную карту по реализации Соглашения о сотрудничестве





В рамках форума Глава Коми и руководство Госкорпорация «Росатом» утвердили дорожную карту по реализации Соглашения о сотрудничестве. Документ подписали Владимир Уйба и первый зам. генерального директора Госкорпорации Кирилл Комаров. Документ предусматривает целый ряд мероприятий по направлениям инновационной и инвестиционной деятельности, научно-технического сотрудничества, медицины, цифровых технологий, аддитивных технологий и новых материалов, экологии и природопользования.