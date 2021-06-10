ГЕОТЕК, Горный университет и Траст создают Инновационный Инжиниринговый Центр

Стороны договорились о возможности создания Инновационного Инжинирингового Центра на базе Санкт-Петербургского Горного университета.

Документ подписали Ректор Горного университета Владимир Литвиненко, Президент-Председатель Правления Банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов и Президент компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Владимир Толкачев.

В рамках Соглашения планируется создать центр, который позволит заниматься научно-исследовательской деятельностью в области нефтегазовой и горной промышленности, совершенствовать технологии геологоразведки и развивать сотрудничество, направленное на повышения качества высшего профессионального образования.

Кроме того, планируется создать вычислительный центр, способный за счет обработки и интерпретации геолого-геофизических данных, которые накоплены в ходе геологоразведочных работ за последние два века, стать цифровой платформой новых направлений для поиска природных ресурсов на территории России.

«Мы просто обязаны работать над повышением качества образования в сфере геологоразведки, увеличением числа компетентных специалистов, профессионалов своего дела, которые позволят нам существенно нарастить отечественную ресурсную базу и создать ещё больший задел для социально-экономического развития России», — отметил Владимир Литвиненко.

«Для Банка непрофильных активов «Траст» важно развивать стратегическое партнерство дочерних предприятий с такими крупными научными институтами как Санкт- Петербургский Горный университет. Для нас это хорошая возможность формировать как предпринимательские, так и инвестиционные сообщества в тех отраслях экономики, в которых находятся наши активы», — прокомментировал Президент — Председатель Правления Банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.