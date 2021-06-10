Эксперты назвали способы устранения проблем в Центральной Азии

Об этом было сказано на Международном круглом столе «Вызовы безопасности в Центрально-Азиатском регионе: контуры экспертной повестки». Он прошёл 4 июня. Эксперты из России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана рассмотрели политические, экономические и другие процессы, влияющие на ситуацию в регионе.

Актуальность проведения круглого стола вызвана растущей ролью Центрально-Азиатского региона (ЦАР) в мировой политике. Здесь сталкиваются интересны разных государств, наблюдается сложное переплетение политических, экономических, религиозных и культурных процессов. От ситуации в ЦАР во многом будет зависеть и развитие соседних регионов.

В приветственном слове ректор Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева профессор Чинара Адамкулова обратила внимание на характерные аспекты жизни региона: много актуального и для остальных частей мира, но и узко специфического, например, важность наличия водных ресурсов. Поэтому круглый стол вносит важный вклад в диалог и поиск актуальных решений.

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики, профессор кафедры международных отношений и права Дипломатической Академии МИД КР Аскар Бешимов (Бишкек) отметил, что значение Центральной Азии в мировой политике возрастает. У региона имеется значительный потенциал — экономический, демографический, транспортный: неслучайно наблюдается пристальное внимание к региону со стороны внешних сил. При этом в странах ЦА заметна слабость многих современных политических институтов. Осложняет ситуацию наличие противоречий между государствами региона, растущее влияние религиозного и этнического факторов. Выходом может стать усиление контактов между странами ЦАР, что позволит не только решить спорные вопросы, но и найти взаимовыгодные решения для долгосрочного развития.

Профессор Казахско-Немецкого университета Рустам Бурнашев (Алматы) также подчеркнул специфические моменты в политической жизни многих стран ЦАР. Среди прочего это слабое взаимодействие государства и общества, нередко отсутствие чётких критериев нации. Он также выделил рассогласованность действий государств региона во многих случаях. Важным фактором для государственного строительства и межгосударственного взаимодействия должна стать наука: речь о статистике как основе описания происходящего и социологии как базе для понимания причин происходящего.

О важности контактов стран ЦАР высказался и профессор СИУ – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Бирюков. Поскольку у государств региона много общих процессов и существует множество политических, экономических, религиозных и культурных переплетений и взаимосвязей, они не могут изолироваться друг от друга. Особенно важно это в условиях демографических изменений, роста числа молодёжи, у которой есть потребность в социальных лифтах. Выходом профессор Бирюков видит усиление рационального планирования действий и стратегий как на уровне отельных стран, так и в рамках межгосударственного взаимодействия.

Доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Ташкент) Равшан Назаров поставил вопрос об актуальности методологии и технологий исследования и описания процессов в странах Центральной Азии. Сейчас для этого нередко используются европейские или американские модели, что и даёт не всегда корректные итоги. Кроме того, до сих пор идут споры о политических системах, которые позволили бы государствам ЦАР стабильно развиваться. Нередко неоднородность суждений на этот счёт в отдельных странах региона говорит о неоднородности общества.

Участники Международного круглого стола «Вызовы безопасности в Центрально-Азиатском регионе: контуры экспертной повестки» отметили актуальность диалога между представителями разных стран. Контакты академических сообществ, работников властных структур, деятелей культуры будут способствовать укреплению связей, решению спорных вопросов, поиску адекватных стратегий безопасного развития в рамках всего Центрально-Азиатского региона.

Организаторы: Экспертный клуб «Сибирь-Евразия».

Соорганизаторы: Казахско-Немецкий университет (Алма-Ата); Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Кырзызской Республики им. Казы Дикамбаева (Бишкек); Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова; Томский государственный университет.

Обсуждаемые вопросы:

• Центральная Азия в координатах современной геополитик: акторы, интересы. Стратегии;

• угрозы безопасности и механизмы координации внешнеполитический стратегий государств Центрально-Азиатского региона;

• измерения безопасности: ЦАР после пандемии.

В работе международного круглого стола примут участие ведущие политологи, историки, экономисты, политики, представители академических и экспертно-аналитических кругов, дипломаты, журналисты, общественники из России и стран Центральной Азии.