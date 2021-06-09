Экологи АНО «Равноправие» поставят поезда РЖД на зелёные рельсы

К Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога ОАО «РЖД» и автономная некоммерческая организация «Равноправие» сделали важный шаг для экологизации проектов Российских железных дорог. Организации подписали Соглашение о взаимодействии по реализации проектов в сфере охраны окружающей среды. Свою подпись на документе поставили заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев и председатель правления АНО «Равноправие», эколог Наталья Соколова.

Как развить переработку промышленных отходов и обеспечить их системное вовлечение во вторичный оборот? Как природоохранные расходы сделать производственными доходами? Какие экопросветительские проекты и инициативы будут следовать за поездами? На эти вопросы эксперты АНО «Равноправие» планируют ответить в рамках подписанного соглашения. Также организации ждет совместная разработка стратегических документов ОАО «РЖД», инновационно-инжиниринговый аудит проектов и бизнес-процессов, предприятий и объектов ОАО «РЖД», в том числе для определения природоохранной составляющей ESG – рейтинга.

«У ОАО «РЖД» есть проекты и идеи организации предприятий по вторичной переработке промышленных отходов. К примеру, те шпалы, которые уже пришли в негодность, можно перерабатывать и использовать для строительства технологических автодорог. Также можно вовлекать в переработку и упаковку, делать из неё другие полезные вещи. И наши коллеги из АНО «Равноправие» будут нам помогать в реализации этих проектов», – отметил Сергей Кобзев.

Успехи внедрения зеленых технологий РЖД ярко прослеживаются с помощью принимаемых и реализуемых экологических концепций корпорации. Так, по предыдущей концепции, рассчитанной до 2020 года, реконструирована 1 свалка до уровня полигона на станции Орск, возведено 2 комплекса тепличного обезвреживания отходов и 2 установки по утилизации резино-технических изделий, установлены 4 комплекса по переработке железобетонных шпал.

2021 год в РЖД объявили корпоративным годом экологии. По словам Натальи Соколовой, АНО «Равноправие» подготовит для холдинга дорожную карту по созданию производств, которые будут отвечать Экологической стратегии ОАО «РЖД» и одновременно целям устойчивого развития, провозглашённым ООН.

«Отходы, которые для компании имеют отрицательную стоимость, поскольку компания платит за их утилизацию и обезвреживание, станут дешевым сырьем для производства полезной продукции», – сказала эколог Соколова. По словам эксперта, акцент в работе будет сделан на промышленные отходы 3-5 классов опасности. В стране в настоящее время система по их переработке не отлажена, РЖД и АНО «Равноправие» надеются начать восполнять этот пробел.

Также организации укрепят взаимодействие в экопросветительских проектах, которые не первый год реализуют совместно, например крупнейший онлайн-проект Экодиктант. Его сотрудники корпорации написали в 2020 году, а также информировали пассажиров о возможности проверить экологические знания на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС.

«Искренне рада, что 15-летний опыт нашей АНО «Равноправие», объединившей сильнейших экологов и технологов России, будет применён и на российских железных дорогах. Теперь на всех парах – к развитию переработки отходов, экопросветительским проектам и другим совместным зелёным инициативам», – отметила Наталья в своем блоге.

Суммарный природоохранный стаж сотрудников АНО «Равноправие» — свыше 600 лет, а стаж госслужбы — более 400. Из-под пера экозащитников, юристов и бывших госслужащих выходят новые природоохранные инициативы, проекты «зеленых» технологий и внедрения экономических методов регулирования в области охраны окружающей среды, программы модернизации системы обращения с отходами и вторичными ресурсами.