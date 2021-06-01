Дни Коми в Москве завершились грандиозным гала концертом на новой сцене Большого театра





Выступили ведущие профессиональные творческие коллективы и мастера искусств республики и России: ансамбль песни и танца «Асъя кыа», «Зарни ёль», артисты театра оперы и балета Республики и Академического театра драмы имени Виктора Савина. А ещё уроженцы республики – солист Метрополитен-опера Алексей Лавров и солистка Большого театра Ольга Селиверстова. Исполнил свои номера и Академический дважды Краснознамённый ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Участников и зрителей приветствовал глава республики Владимир Уйба.