46 миллиардов рублей будет направлено на новые выплаты беременным и родителям-одиночкам





46 миллиардов рублей будет направлено из бюджета России на новые выплаты беременным и родителям-одиночкам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Напомним, с 1 июля по поручению президента Владимира Путина вводятся два новых пособия. Их он анонсировал во время Послания Федеральному Собранию. По словам главы государства, важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут его вырастить. Для этого Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячную выплату, которая в среднем по стране составит 6350 рублей в месяц.