



Квесты, конкурсы, игры. Насыщенная развлекательная программа ждет первую смену лагеря дневного пребывания, которую открыли сегодня при педколледже имени Куратова. 30 юных сыктывкарцев 2 недели проведут с пользой. Впервые детскую площадку при СУЗе организовали три года назад в рамках совместного проекта образовательного учреждения и федерации бокса Сыктывкара. Тогда программа выиграла Президентский грант. С тех пор педагогический колледж уже по традиции открывает лагерь дневного пребывания.