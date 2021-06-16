



16 учителей удалось привлечь по программе "Земский учитель" в прошлом году в сельские школы и поселки городского типа Коми. В этом и следующем годах власти намерены закрыть специалистами ещё 27 вакансий. Каждый из них получит единовременную выплату в миллион рублей. Об этом в Госсовете Коми во время отчета по работе правительства за 20 год заявил Владимир Уйба. Так, заявки на участие в программе уже подали 54 кандидатов. Причем больше половины из них из других регионов. Учить детей в Коми готовы педагоги из Крыма, Алтайского края, Новосибирска и Марий-эл.