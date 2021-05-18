Жизнь в тайге Один и надолго Часть 9 Вечер в лесной избе Приветы





Позади напряжённый день. Так как из за резкого потепления, качество льда желает лучшего. Теперь можно и расслабиться. Ну а где это можно сделать лучше, чем не в лесной избе. Вкусный ужин, в печке потрескивают сухие дрова, чарочка рыбацкого… Что может быть лучше ! Ну и конечно же общение с вами, дорогие друзья. Сегодня достаём приветы с архивной полки… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​​ https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283