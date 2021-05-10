Жизнь в тайге Один и надолго Часть 6 Живу в РАЮ Быт в лесной избе Блюдо из СССР





В глухой тайге тоже можно жить вполне комфортных условиях. А сама красота нашей северной природы, чистый воздух, и абсолютная тишина, которую нарушают лишь звуки природы, делает проживание в таёжной глуши просто райским. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​​ ​ https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283