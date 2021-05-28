За 1000 километров на РЫБАЛКУ / Долгожданная встреча с хорошими людьми / Часть 1





Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка на Печоре и сегодня мы начинаем наше небольшое путешествие на рыбалку за 1000 километров! Предлагаю вам вместе с нами отправится в дорогу, посмотреть на пейзажи вокруг и насладиться природой. По дороге мы заедем к нашим старым друзьям, с которыми очень давно не виделись. А уже в следующем видео мы встретимся с вами на рыбалке!

Канал Александра Мазая — https://www.youtube.com/channel/UC6pPMkjjTV69zAEjWqzL2FQ

Виталий Стрекалов — https://vk.com/id510428861