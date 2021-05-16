Вручение премий Правительства Коми и государственных наград РФ лучшим многодетным семьям республики





Владимир Уйба вручил премии Правительства Коми и государственные награды России лучшим многодетным семьям республики.

14 мая, накануне Международного дня семьи, Глава Республики Коми поздравил лауреатов правительственной премии. Их получили 10 многодетных семей – победители 2020 и 2021 годов.

Владимир Уйба вручил также государственные награды Российской Федерации: орден «Родительская слава» — семье Андреевых их Ухты, медаль ордена «Родительская слава» — семье Костылевых из Прилузского района.

«Быть многодетными родителями – огромная ответственность родителей перед детьми и перед обществом, — подчеркнул глава республики. – Потому что в многодетной семье важно выстроить отношения любви, доверия, уважения родителей к детям и детей к родителям. Это огромный труд. Труд каждодневный, круглосуточный и круглогодичный. Спасибо вам огромное за этот труд, низкий поклон».

https://rkomi.ru/news/853