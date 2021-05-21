Волонтеры Народного фронта защитят граждан от финансовых махинаторов

Народный фронт разработал платформу для выявления мошенников и борьбы с ними. Презентация платформы, которую назвали «Мошеловка», прошла на 25-м Российском Интернет Форуме (РИФ-2021) на секции, посвященной противодействию мошенникам «Социальная инженерия. Риски бизнеса, банков и их клиентов». В ближайшее время доступ к платформе получат волонтеры, которые будут наполнять ресурс информацией о выявленных случаях мошенничества, предупреждать граждан о возможных угрозах и с помощью алгоритмов самопомощи помогать жертвам злоумышленников справиться с последствиями мошеннических атак.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов сообщил, что разработка платформы велась с начала 2021 г. «Платформа «Мошеловка» создается для того, чтобы ею максимально пользовались все, кто хочет менять каждый день нашу страну и помогать людям, – подчеркнул Горбунов. – Поэтому мы с экспертами проекта ОНФ «За права заемщиков» разработали комплексное решение. Оно позволит гражданам справиться с последствиями действий преступников и выявлять новые схемы мошенничества на стадии их появления, а правоохранительным и надзорным органам – предлагать актуальные методы по противодействию. Мы планируем подключить к работе «Мошеловки» волонтеров конкурса «Лидеры России» и других волонтерских объединений. А Ассоциация развития финансовой грамотности уже поддержала нашу инициативу».

«Любому достижению цивилизации сопутствуют и нежелательные последствия. Развитие цифровых технологий и облегчение доступа к финансовым услугам, к сожалению, помимо несомненной пользы создали условия для мошенничества. Бороться с ними сложно – появляются все новые финансовые схемы, – но необходимо. Главный путь – просвещение граждан, формирование установок на безопасное финансовое поведение. Но помимо этого надо понимать, как распознать мошенников, не стать жертвой их криминальных умений. Мы надеемся, что платформа «Мошеловка» станет реальным инструментом не только противодействия, но и выявления мошенников», – отметил директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Для помощи гражданам на платформе размещена и будет регулярно пополняться библиотека алгоритмов по выявлению схем мошенничества, а также памятки и образцы документов, которые помогут гражданам минимизировать последствия мошенничества и сократить возможный ущерб.

Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» вместе с волонтерами будут обрабатывать поступающие от граждан обращения, систематизировать их и передавать в Центробанк, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.

«В основе нашей платформы лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи. Мошенничество – очень гибкое явление. Каждый день появляются новые схемы и все больше пострадавших. Это фиксируем и мы в своих мониторингах и исследованиях, и Банк России, и правоохранительные органы. Ущерб от действий мошенников исчисляется миллиардами, а объем мошенничества уже давно набрал критическую массу. Платформа «Мошеловка» даст возможность распространять наши наработки по борьбе с мошенничеством, позволяющие более оперативно и эффективно реагировать на эту угрозу обществу и благополучию россиян», – заключила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.