Владимир Уйба вылетел в Усинск, чтобы на месте оценить масштабы нефтеразлива





На реке Колва продолжается ликвидация последствий нефтепроявлений. Так, по данным МЧС России по Коми, развернуто шесть рубежей реагирования. Аттестованными силами и средствами продолжается установка боновых заграждений и сбор радужной пленки с применением сорбента. Работы координирует оперативный штаб. На месте ликвидации последствий работает комиссия в составе главы республики Владимира Уйба и временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Коми Олега Нецкого. В общей сложности на территории региона планируется установить 2500 метров боновых ограждений.

Подробнее о ситуации Глава Коми рассказал в обращении.