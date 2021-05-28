✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.05.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — Первое собрание избиркома

В четверг состоялось первое организационное собрание Территориальной избирательной комиссии Сосногорска. Состав обновился. Республиканский избирком назначил девять человек с правом решающего голоса, которых выдвинули политические партии.

01:45 — Учеба по «Народному бюджету»

В этом году старт приема заявок в рамках проекта «Народный бюджет» на 2022 начался в феврале. За несколько месяцев жители района заявили и поддержали более 80 проектов по различным направлениям. При рассмотрении заявок были сформированы не только инициативные группы, но и бюджетные комиссии. На этой неделе члены бюджетных комиссий проектов «народный бюджет» получили возможность разобраться в своих функциях.

04:38 — Час с эндокринологом

В период пандемии на фоне коронавируса у многих выявляют и другие болезни. Одна из самых распространенных – сахарный диабет. Жители Коми к тому же часто страдают нарушениями работы щитовидной железы, т.к. северянам хронически не хватает йода. Такими проблемами со здоровьем занимается эндокринолог.Прямая линия с этим специалистом прошла в общественной приемной главы Коми.

06:51 — Вызов принят

Общероссийский день библиотек в Сосногорске отметили квартирником и подведением итогов конкурса «Книжный вызов».

Напомним, сотрудники библиотеки имени Якова Рочева в начале года предложили каждому читателю старше 12 лет соревнование, которое заключалось в том, что до 26 мая нужно было прочесть 10 книг с определенными ограничениями. Например, книгу, в названии которой не меньше 4 слов.