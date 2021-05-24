✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.05.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Заставка

00:14 — Прямая линия по уборке мусора

В общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району провели прямую линию по вопросам уборки контейнерных площадок. На звонки жителей ответили представители регионального оператора по Сосногорску и Ухте, а также руководитель управления ЖКХ.

02:25 — Конкурсы для жителей района

В Сосногорском районе стартовал конкурс на лучший эскиз знака «Географический центр Республики Коми». Проект посвящен 100-летию со Дня образования региона.

04:14 — Бдительность убережет от пожаров

Профилактике и предотвращению пожаров была посвящена очередная «прямая линия», инициированная организованная Общественной приемной Главы Республики Коми по Сосногорскому району. На вопросы жителей отвечал начальник управления ГО и ЧС. Он напомнил о том, что на территории нашего района с 7 мая действует особый противопожарный режим.

06:33 — Об этом должен знать каждый

В библиотеке имени Якова Рочева прошло мероприятие «Об этом должен знать каждый», посвященное всемирному Дню памяти жертв СПИДа. Лекцию на эту тему прочитала сотрудник Сосногорской районной больницы Юлия Кириченко, а слушателями стали учащиеся технологического техникума.

08:47 — Утренняя звезда

Конкурс вокалистов «Утренняя звезда» вновь собрал учеников Сосногорской школы № 2, их друзей и родителей в большом зале ГДК «Горизонт». В этот раз конкурс вокалистов был посвящён 100-летию Республики Коми. Множество номинаций и, конечно, желание самих юных артистов позволило каждому из них показать всё, чему научился.