✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.05.2021

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00:00 — Заставка

00:14 — Заседание координационного совета предпринимателей

В районной администрации состоялось заседание координационного совета по малому и среднему предпринимательству. Повестка включала три вопроса.

03:16 — Претендуют на звание

Нижнеодесский ансамбль эстрадного танца «Экзерсис» претендует на очередное почетное звание. Стоит отметить, что уже более 20 лет коллектив «Образцовым», однако в этом году изменились стандарты, которые предъявляются к коллективам Республики Коми.

07:06 — Спортивные выходные

В минувшие выходные в Сосногорске провели сразу два спортивных мероприятия, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.