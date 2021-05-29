ВЕСНОВКА 2021 ЖИЗНЬ В ПАЛАТКЕ «АЛТАЙ» ОХОТА НА УТОК





ВЕСНОВКА продолжается. Днём сделали генеральную уборку в палатке и перестановку. Убрали печку, и теперь наша палатка стала похожа на гостиничный номер. Ну а вечером засели в шалаши… Как же всё таки здорово проводить время на природе, особенно весной ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283