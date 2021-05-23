ВЕСНОВКА 2021 ЗАЕЗД ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ





Ну вот и долгожданная ВЕСНОВКА ! Как долго мы её ждали. К сожалению, в связи с утоплением моей экшн камеры ГоПро весь снятый материал на неё безвозвратно потерян. Так что покажу то, что было заснято на другую камеру… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​​ https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283