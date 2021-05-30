ВЕСНОВКА 2021 ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ И ОПЯТЬ НАЛИМ !!!





Погода в этом году не перестаёт удивлять. На дворе нет ещё и середины мая, а стоит летняя жара. Позавтракав еду проверять продольники. Вода прёт. Несколько продольников утонуло. Но проверка дала отличный результат. И на этот раз опять попался красавец НАЛИМ ! ВЕСНОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283