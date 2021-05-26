В Сыктывкаре стартовал полевой выход ОМОН Росгвардии

В Сыктывкаре стартовал полевой выход сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми.

В первый день полевого выхода росгвардейцы провели боевые стрельбы с применением автоматов АК-74М, отработали тактико-ситуационную стрельбу, осуществили разведывательно-поисковые действия с различными способами скрытного передвижения групп в боевом порядке, а также выполнили упражнение по метанию ручных боевых гранат. Экипаж бронетранспортера БТР-80 с применением крупнокалиберного пулемета поразил мишени на различной дальности.

Также в рамках полевого выхода бойцам ОМОН предстоит провести учебную специальную операцию по задержанию вооруженных преступников на автотранспорте.

Проведение полевого выхода позволит сотрудникам отряда повысить уровень профессиональной и служебной подготовки, морально-психологической устойчивости и физической выносливости.