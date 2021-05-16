В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны более 70 раз выезжали на тревожные сигналы

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю задержали 26 граждан за административные правонарушения и 4 человека за совершение различного рода преступлений. За это время на пульт централизованной охраны поступило более 70 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 3 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Так, дважды кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из увеселительных заведений Эжвинского района. Мужчина 1963 года рождения и женщина 1986 года рождения, находясь в состоянии опьянения, вели себя агрессивно и мешали отдыхать другим посетителям. На замечания администратора граждане не реагировали и продолжали нарушать общественный порядок. Нарушители были доставлены в дежурную часть полиции.

Также росгвардейцами был задержан мужчина 1970 года рождения, нарушавший общественный порядок в студенческом общежитии по улице Катаева. Злоумышленник выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания охраны. Сотрудник общежития нажал на тревожную кнопку.

В продуктовом гипермаркете подростки пытались пронести продукты питания и алкогольную продукцию через кассовую зону, не оплатив товар. Сумма ущерба составила более 1500 рублей. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации.

По данным фактам проводится проверка.