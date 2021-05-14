В Сыктывкаре проходят тренировочные сборы для команды Северо-Западного округа Росгвардии по боксу

В преддверии Всероссийских соревнований войск национальной гвардии Российской Федерации по боксу на Кубок Победы на базе спортивной школы олимпийского резерва № 2 проходит тренировочный сбор команды Северо-Западного округа по боксу совместно с членами сборной команды Республики Коми.

Тренировочные сборы проходят с 11 по 23 мая. Команду Северо-Западного округа представляют сотрудники и военнослужащие Росгвардии из Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Вологды, Калининграда, Петрозаводска и Мурманска.

Под руководством тренера — военнослужащего Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии прапорщика Никиты Емельянова и тренера СШОР № 2 Анатолия Нефедова для команд проводятся по две тренировки в день. Утренняя тренировка проходит на спортивной базе «Динамо», вечерняя – в спортивной школе олимпийского резерва № 2.

Всероссийские соревнования Росгвардии по боксу пройдут в г. Пермь с 24 по 28 мая 2021 года. Желаем сборной Северо-Западного округа победы в турнире!