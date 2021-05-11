В России упростили процедуру получения льгот и пособий.





Сегодня вступил в силу закон, согласно которому меры социальной поддержки предоставляются гражданам в беззаявительном порядке или же через Единую информационную систему. К примеру, если ребенку исполнилось 3 года, в его личном кабинете на «Госуслугах» появится уведомление о назначении выплаты. Сегодня же в общественной приемной Главы Коми прошла прямая линия на тему социальной поддержки семей с детьми. Представители Сыктывкарского центра социальной защиты населения ответили на вопросы жителей региона.